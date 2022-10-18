Жителям Приморья возвращают чувствительность кибер-конечностей

«Моторика» проводит исследования вместе с ДВФУ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Компания «Моторика» ищет приморцев для исследований по очувствлению протезов ног и купированию фантомных болей.

«Моторика» разрабатывает протезы и продолжает развивать направление инвазивных (основанный на введении в полости организма специальных инструментов – прим. ред.) технологий. С 2021 года компания вместе с Дальневосточным федеральным университетом и Сколтехом исследует возможности очувствления протезов и купирования фантомных болей.

На сегодняшний день приморцы с кибер-руками, которые присоединились к испытаниям, могут различать твердость и мягкость предметов, а также их размер. Сейчас компания ищет добровольцев для исследований по очувствлению протезов ног.

Испытания пройдут во Владивостоке с конца ноября по начало декабря 2022 года и продлятся 14-28 дней. Участникам оплатят перелет и проживание.

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