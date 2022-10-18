Легендарные футболисты прилетели во Владивосток, чтобы провести мастер-класс

Мастер-класс пройдет 18 октября в 15:00. Фото: ФК «Динамо – Владивосток»

Известный нападающий и заслуженный мастер спорта России проведут во Владивостоке мастер-класс. Об этом рассказали в пресс-службе приморского спортивного общества «Динамо».

В приморскую столицу прилетели Дмитрий Сычев и Роман Широков. Мероприятие состоится 18 октября в центре уличного футбола «Динамо». Старт – в 15:00. Прийти могут все желающие, вход свободный.

Напомним, что 11 октября футбольная команда «Динамо» одержала победу над «Космосом» из Долгопрудного на домашнем матче со счетом 2:1. Игра проходила в рамках первенства России второй лиги ФНЛ на стадионе приморского клуба.

В следующей игре «Динамо» сразится с командой «Калуга».

Кстати, «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала расписание домашних игр «Динамо». Ознакомиться с ним можно в нашем материале.

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