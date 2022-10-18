В Приморье «царь» на пикапе решил дорожный спор с помощью автомата

Очевидцы поделились видео в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске водители не поделили дорогу, один из них достал огнестрельное оружие, чтобы решить спор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация об этом появилась в социальных сетях. Один из очевидцев снял все на видео. По словам приморца, произошло все на улице Комарова. На узкой дороге не смогли разъехаться Toyota Fiеlder и Dodge Ram.

Судя по кадрам, хозяин японской машины хотел решить все мирным путем, но не добившись нужного результата, вернулся в автомобиль. По словам очевидцев, водитель пикапа достал автомат, выпустил очередь, после чего уехал.

Состояние водителя Toyota Fiеlder неизвестно. Пока что остается загадкой, получил ли он ранение, или хозяин пикапа даже не целился в него. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД за подробностями.

– «Царьки» думают, что их должны все пропускать, – пишут приморцы в комментариях.

Но больше всего людей поразило безразличие очевидцев, которые стояли рядом с машинами, но никак не отреагировали на стрельбу.

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