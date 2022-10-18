45-летний депутат Думы Владивостока, отслуживший в ВДВ, получил повестку в военкомат

Повестка пришла депутату 17 октября. Фото: соцсети

Депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин получил повестку в военкомат. Явиться с вещами в пункт сбора законодателю нужно 20 октября. В разговоре c «КП» Виктор Николаевич уточнил, что скрываться не будет.

О том, что Тарабарину пришла повестка, рассказала в социальной сети его жена, а позднее и супруг подтвердил эту информацию. В военкомат депутат прибыл, время сборов уже назначено.

Виктор Николаевич – известный во Владивостоке и Приморье общественный деятель. Народный избранник является членом Общественной палаты региона, президентом Федерации кикбоксинга в крае, членом Совета отцов при детском омбудсмене, кандидатом в мастера спорта по боксу. Депутат служил в ВДВ заместителем командира разведывательного взвода, как следует из его агитационных материалов.

В отдельном материале «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что будет с одномандатным округом народного избранника. Виктор Николаевич отметил, что его статус должен сохраниться. Напомним, народным избранником в составе Думы Тарабарин стал в 2022 году от партии «Единая Россия». За ним закреплен 19 одномандатный округ (часть территории Ленинского района, число избирателей – более 11 тысяч человек).

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