В 312 миллионов обошлось тепло в столице Приморья

Работы по ремонту провело муниципальное предприятие «ВПЭС». Фото: администрация Владивостока

Почти 10 километров тепловых сетей – именно столько летом 2022 года отремонтировало во Владивостоке муниципальное предприятие «ВПЭС». Работы начались, как только в городе завершился отопительный сезон, сейчас они в финальной стадии. В перечень улиц для ремонта вошли те, где наиболее высокая степень износа и многократно случались порывы. Рассказываем, где и как привели в порядок участки.

На улице 2-й Поселковой, осталось только провести работы по закрытию трубопровода плитами и благоустроить прилегающую территорию. Сама теплотрасса уже «собрана» в металле и проходит опрессовку. Последний раз эти сети ремонтировали 50 лет назад.

В районе улиц Луговой и Сабанеева поменяли 240 метров изношенного трубопровода. Ремонтные работы проходили в два этапа. На первом участке от дома № 54 до № 66 по улице Луговой заменили трубу протяженностью 130 метров с увеличением диаметра с 325 на 426 миллиметров. На втором участке – от улицы Сабанеева, 13 до Луговой, 74 – смонтировали 110 метров трубы диаметром 273 миллиметра. Специалисты отметили, что увеличение диаметра трубопровода повысит пропускную способность теплосети и улучшит теплоснабжение потребителей.

На Хабаровской, 26-34а привели в порядок 500 метров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также построили три тепловые камеры. А на Гульбиновича смонтировали новую трубу из современного материала – изопрофлекса. Протяженность работ составила 800 метров.

В районе Фадеева, 2-12 заменили около 4 километров изношенного трубопровода. Это третий этап реконструкции тепловых сетей на данном участке. Также здесь обновили трубы горячего водоснабжения и отопительной системы.

По адресу Адмирала Юмашева, 14г заменили 410 метров трубопровода и построили монолитную тепловую камеру. Раньше во время дождей здесь постоянно затапливало территорию расположенной рядом школы № 57. Поэтому, когда дело дошло до ремонта, специалисты учли этот момент. Тепловики построили монолитную теплокамеру и отводящий трубопровод, чтобы грунтовые воды не стекали в школьный двор.

Кроме того, заменили оборудование (водоподогреватели, насосные агрегаты и другое) на 17 объектах теплоснабжения (ЦТП, ТНС, ИТП), выполнили ремонт строительных конструкций на десяти центральных тепловых пунктах и семи тепловых насосных станциях. На всех остальных объектах теплоснабжения завершили профилактический ремонт тепло-электротехнического оборудования.

Работы по ремонту провело муниципальное предприятие «ВПЭС», общая сумма ремонта составила 312 миллионов рублей.

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