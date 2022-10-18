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Владивосток18 октября 2022 3:15

Больше 330 миллионов получили медики из Приморья от краевого правительства

Самой популярной мерой поддержки воспользовались уже 1058 работников
Павел САХАРОВСКИЙ
Два специалиста дефицитных специальностей получили 1,4 миллиона рублей.

Два специалиста дефицитных специальностей получили 1,4 миллиона рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские медработники получили больше 330 миллионов рублей в качестве мер социальной поддержки. Самой популярной из них стала компенсация за аренду жилья, ею воспользовались уже 1058 человек.

Из краевого бюджета медикам направили 335,7 миллионов рублей. В краевом министерстве здравоохранения объяснили, что на компенсацию расходов на аренду жилья для врачей и среднего медицинского персонала направили 238,2 миллиона рублей.

В 2022 году 763 врача получают ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта же мера поддержки предназначена и для 178 специалистов в приморских медучреждениях, которые приравнены к районам Крайне Севера.

– За наставничество и выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях выплаты получили 277 медицинских работников, – добавили в минздраве.

Единовременную выплату получили 22 врача и 13 медработников среднего звена из амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи. Двум специалистам дефицитных специальностей направили 1,4 миллиона рублей.

В правительстве Приморья отметили, что мера поддержки появилась в 2021 году и нужна для привлечения врачей дефицитных специальностей в медучреждения на территории Дальнегорского и Дальнереченских городских округов, Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского округов, Красноармейского района. Устранение проблемы нехватки кадров – одна из задач государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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