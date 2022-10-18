Больше 330 миллионов получили медики из Приморья от краевого правительства

Два специалиста дефицитных специальностей получили 1,4 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские медработники получили больше 330 миллионов рублей в качестве мер социальной поддержки. Самой популярной из них стала компенсация за аренду жилья, ею воспользовались уже 1058 человек.

Из краевого бюджета медикам направили 335,7 миллионов рублей. В краевом министерстве здравоохранения объяснили, что на компенсацию расходов на аренду жилья для врачей и среднего медицинского персонала направили 238,2 миллиона рублей.

В 2022 году 763 врача получают ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Эта же мера поддержки предназначена и для 178 специалистов в приморских медучреждениях, которые приравнены к районам Крайне Севера.

– За наставничество и выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях выплаты получили 277 медицинских работников, – добавили в минздраве.

Единовременную выплату получили 22 врача и 13 медработников среднего звена из амбулаторно-поликлинической службы и скорой помощи. Двум специалистам дефицитных специальностей направили 1,4 миллиона рублей.

В правительстве Приморья отметили, что мера поддержки появилась в 2021 году и нужна для привлечения врачей дефицитных специальностей в медучреждения на территории Дальнегорского и Дальнереченских городских округов, Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Пожарского, Тернейского и Чугуевского округов, Красноармейского района. Устранение проблемы нехватки кадров – одна из задач государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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