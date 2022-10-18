Докер «Восточного Порта» стал вице-чемпионом Приморья по рукопашному бою

Докер-механизатор ППК-1 Алексей Летучий. Фото: АО «Восточный Порт»

Сотрудник АО «Восточный Порт», докер-механизатор ППК-1 Алексей Летучий, стал призером Чемпионата и Первенства Приморья по рукопашному бою памяти Героя России адмирала Германа Угрюмова. Спортивное мероприятие, проводившееся между юношами и девушками, мужчинами и женщинами, собрало свыше 200 участников из разных уголков края. В финале Чемпионата в весовой категории 73 килограмма Алексей Летучий провел упорный и бескомпромиссный поединок против опытного соперника из Уссурийска, по итогам соревнований завоевав серебряную медаль и почетную грамоту.

Алексей Летучий в своей спортивной карьере становился призером чемпионата России и многократным победителем первенства Приморского края по боксу, чемпионом ДФО по рукопашному бою, победителем и призером профессиональных боев ММА (смешанных боевых искусств), участником 1/8 финала Гран-при лиги Дальнего Востока по кулачным боям IRON FIST. Свои многочисленные успехи на соревнованиях Алексей связывает, в том числе, с активной поддержкой друзей, коллег по бригаде и, конечно же, родного «Восточного Порта».

Для компании АО «Восточный Порт поддержка спорта – одно из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия – неоднократные участники и победители соревнований самого высокого уровня. А имена многих спортсменов – работников «Восточного Порта» – известны далеко за пределами Приморья. Сделать доступным профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Врангеля – основная задача программы социального развития «Спорт», реализуемой Фондом «Восточный Порт».

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