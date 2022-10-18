Настоящая угроза: владивостокцы жалуются на здания на Фадеева

Поручение дал прокурор края Сергей Столяров. Фото: Прокуратура Приморского края

В Приморье краевой прокурор Сергей Столяров поручил проверить дома на Фадеева 63, 65 во Владивостоке. Жители зданий жаловались на их плачевное состояние. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как писали «Вести: Приморье», дом на Фадеева, 63, представляет настоящую угрозу для жильцов: фасад осыпается, в здании много щелей, через которые проникает холодный воздух, а в квартирах и вовсе разрастается плесень. Здесь нет ни центрального отопления, ни водоснабжения.

Похожая ситуация и в доме на Фадеева, 65, у которого нет управляющей компании.

Сергей Столяров поручил прокурору Ленинского района Юрию Федину разобраться в ситуации. Вместе с сотрудником ведомства на осмотр домов прибыли представители владивостокской администрации.

– Прокуратура даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства, при содержании общедомового имущества, предоставлении коммунальных услуг, а также состоянию улично-дорожной сети в микрорайоне.

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