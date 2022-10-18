Исследования показали, сколько лет потребуется, чтобы накопить на автомобиль на Дальнем Востоке

Эксперты определили, что на Чукотке легче всего накопить на автомобиль. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Покупка автомобиля – важный этап в жизни каждого человека. Некоторые выбирают новинки, другие предпочитают поддержанные и проверенные временем машины. Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, основой которого стали данные официальной статистики. В итоге, выяснилось, как долго копить на автомобиль придется дальневосточному жителю.

Возглавляет список регионов страны Чукотский автономный округ. В нем легче всего приобрести машину. Копить на поддержанный транспорт – 2,2 года, а на новый – 3,7. Недалеко от Чукотки ушла Магаданская область. Она занимает третье место, а ее показатели равны 2,4 против 4,3. Закрывает пятерку регионов России, где машину купить проще, Камчатский край. Срок накопления составляет 2,6 и 4,6 года.

Вошли в десятку Сахалинская область и Республика Саха (Якутия). Они занимают восьмое и девятое места. Откладывать на машину сахалинцам необходимо в течение 2,8 и 5 лет, а якутам – 2,9 и 5,2 года.

Значительно отличаются цены в Амурской области и Хабаровском крае. Тринадцатое и шестнадцатое место в списке регионов. Копить на поддержанную машину в них придется 3,9 и 4 года, на новую – шесть лет и восемь месяцев.

Еще тяжелее обстановка с ценами на автомобили в Приморье, оно на 19 месте в рейтинге. Несмотря на то, что в крае сильная проблема с пробками, купить машину затруднительно. Копить на нее придется 4,2 и 7,2 года.

Еврейская автономная область на 22 позиции с показателями 4,4 и 7,5. На три пункта ниже расположился Забайкальский край. Откладывать деньги на поддержанный автомобиль необходимо 4,6 года, а на новый – 7,8 года.

Самым дорогим регионом Дальнего Востока оказалась Республика Бурятия, которая находится на 34 месте. Там можно родить, вырастить и отправить ребенка в школу прежде, чем накопить на новую машину. Для дорогой покупки человек должен откладывать деньги на протяжении восьми лет и трех месяцев. Если же выбирать более бюджетные и поддержанные варианты, то можно успеть собрать сумму за четыре года и девять месяцев. Однако неизвестно, как еще изменятся цены и показатели за этот период.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что шторм в Японском море угробил десятки иномарок, идущих во Владивосток. Не менее серьезная трагедия для автолюбителей была зимой: в дальневосточную столицу прибыл сухогруз Sun Rio с машинами, которые промерзли насквозь. Даже кресла салона были покрыты ледяной коркой.

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