Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток18 октября 2022 5:56

Исследования показали, сколько лет потребуется, чтобы накопить на автомобиль на Дальнем Востоке

Приморский край оказался на 19 месте среди всех регионов страны
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Эксперты определили, что на Чукотке легче всего накопить на автомобиль.

Эксперты определили, что на Чукотке легче всего накопить на автомобиль.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Покупка автомобиля – важный этап в жизни каждого человека. Некоторые выбирают новинки, другие предпочитают поддержанные и проверенные временем машины. Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование, основой которого стали данные официальной статистики. В итоге, выяснилось, как долго копить на автомобиль придется дальневосточному жителю.

Возглавляет список регионов страны Чукотский автономный округ. В нем легче всего приобрести машину. Копить на поддержанный транспорт – 2,2 года, а на новый – 3,7. Недалеко от Чукотки ушла Магаданская область. Она занимает третье место, а ее показатели равны 2,4 против 4,3. Закрывает пятерку регионов России, где машину купить проще, Камчатский край. Срок накопления составляет 2,6 и 4,6 года.

Вошли в десятку Сахалинская область и Республика Саха (Якутия). Они занимают восьмое и девятое места. Откладывать на машину сахалинцам необходимо в течение 2,8 и 5 лет, а якутам – 2,9 и 5,2 года.

Значительно отличаются цены в Амурской области и Хабаровском крае. Тринадцатое и шестнадцатое место в списке регионов. Копить на поддержанную машину в них придется 3,9 и 4 года, на новую – шесть лет и восемь месяцев.

Еще тяжелее обстановка с ценами на автомобили в Приморье, оно на 19 месте в рейтинге. Несмотря на то, что в крае сильная проблема с пробками, купить машину затруднительно. Копить на нее придется 4,2 и 7,2 года.

Еврейская автономная область на 22 позиции с показателями 4,4 и 7,5. На три пункта ниже расположился Забайкальский край. Откладывать деньги на поддержанный автомобиль необходимо 4,6 года, а на новый – 7,8 года.

Самым дорогим регионом Дальнего Востока оказалась Республика Бурятия, которая находится на 34 месте. Там можно родить, вырастить и отправить ребенка в школу прежде, чем накопить на новую машину. Для дорогой покупки человек должен откладывать деньги на протяжении восьми лет и трех месяцев. Если же выбирать более бюджетные и поддержанные варианты, то можно успеть собрать сумму за четыре года и девять месяцев. Однако неизвестно, как еще изменятся цены и показатели за этот период.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что шторм в Японском море угробил десятки иномарок, идущих во Владивосток. Не менее серьезная трагедия для автолюбителей была зимой: в дальневосточную столицу прибыл сухогруз Sun Rio с машинами, которые промерзли насквозь. Даже кресла салона были покрыты ледяной коркой.

ПО ТЕМЕ:

«За мной 50 машин»: огромный затор образовался в центре столицы Приморья

На спуске с Пушкинской на Светланскую во Владивостоке машины застряли в пробке (подробнее…)

В Приморье «царь» на пикапе решил дорожный спор с помощью автомата

В Уссурийске водители не поделили проезд, один из них открыл стрельбу (подробнее…)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.