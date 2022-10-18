Принципы создания роботов начали изучать школьники из Владивостока

Уроки появились в семи школах приморской столицы. Фото: Администрация Владивостока

В школах Владивосток начались первые уроки подводной робототехники. Занятия проводят в семи образовательных учреждения города. Ребятам предстоит изучить принципы конструирования и программирования умных машин и многое другое.

Новые занятия ввели в школах №6, 14, 28, 33, 39, 62 и 68. Обучение робототехнике проходит в рамках образовательной программы уроков технологии, занятия продлятся два месяца. Для того, чтобы новый предмет давался ребятам легко, Центр робототехники Владивостока разработал автономный аппарат Elementary AUV.

Аппарат Elementary AUV облегчит обучение детей. Фото: Администрация Владивостока

Как рассказала методист Центра Оксана Кабанцова, ученики изучат много всего интересного: управление автономным аппаратом под и над водой, принципы программирования роботов, научатся использовать различные датчики.

Перед тем, как начать вести занятия, учителя прошли подготовку в Центре робототехники. В начале учебного года на протяжении недели педагоги изучали все то, чему им предстоит научить школьников: они выполнили все задания программы, а также сдали небольшой экзамен, по результатам которого им выдали специальные сертификаты.

Перед обучением детей учителя проходили подготовку. Фото: Администрация Владивостока

По словам начальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максима Кильчевского, в будущем после школьной программы ребята смогут ходить на уроки по робототехнике в рамках дополнительного образования.

– Это будет интересно тем, кто хочет в более углубленном формате или дополнительно изучать такую дисциплину.

Ребята смогут изучать робототехнику и после школьной программы. Фото: Администрация Владивостока

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.