Праздничные мероприятия, посвященные Новому году, отменили на Камчатке

Празднование Нового года в Петропавловске-Камчатском будет намного скромнее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Петропавловска-Камчатского решила не устраивать масштабные новогодние празднования в 2022-2023 году. Закупать символичные декорации тоже не будут, об этом сообщил в своем telegram – канале глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

– Мы хотели ярко украсить наш город, создать по-настоящему праздничное настроение. Но, на мой взгляд, подобные расходы сейчас неуместны, – отметил он.

Константин Брызгин рассказал, что расходы, которые запланировали еще в прошлом году на новогодние украшения и проведение мероприятий, будут направлены на другие направления. Ими стали организация детского досуга, акции для семей участников СВО и так далее.

К Новому году город все-таки украсят. Правда декор будет старым, а сам праздник более скромным и камерным.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке отменили праздничный новогодний салют. Проведение остальных мероприятий в честь Нового года до сих пор остается под вопросом.

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