Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии во Владивостоке

Специалисты изучили 55 000 вакансий. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Портал по поиску работы SuperJob проанализировал 55 000 вакансий в городах России, где живет от 500 тысяч до миллиона человек. Специалисты исследовали предложения в Астрахани, во Владивостоке, в Ижевске, Иркутске, Кирове, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Саратове, Томске, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Ярославле и среди них отобрали самые высокооплачиваемые должности октября.

В список самых попали вакансии водителей, инженеров, менеджеров по продажам, программистов и руководителей высшего и среднего звена.

По данным портала, во Владивостоке самой высокооплачиваемой должностью стал менеджер по продажам в отдел постоянных клиентов. За эту вакансию работодатели предлагают от 100 тысяч рублей. Вторую позицию среди лучших зарплат занял руководитель HR-направления – от 90 тысяч рублей. На третьем месте оказался менеджер по продажам услуг грузоперевозок – от 80 тысяч рублей, на четвертом с зарплатой от 70 до 110 тысяч рублей – автослесарь, на пятом – директор агентства за 60 – 100 тысяч рублей.

В Кирове, Набережных Челнах и Хабаровске наиболее высокооплачиваемой стала вакансия врача, в Тюмени и Рязани – сфера управления финансами, в Саратове – главного специалиста по проектированию программного обеспечения, в Иркутске – главного специалиста по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений.

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