Cтарейшая верфь Владивостока может бросить строительство краболовов

Строительство краболова «Аян» на верфи. Фото: Архив АО «Восточная верфь»

Владивостокский судоремонтный комплекс АО «Восточная верфь» 13 октября подал заявление о несостоятельности выплатить долги в Арбитражный суд Приморского края, следует из картотеки дел. Исковые заявления против заемщика превысили десятки миллионов рублей. Дело 4 дня будут рассматривать в первой инстанции. Предварительное судебное заседание еще не назначено.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество – резидент Свободного порта Владивосток. На начало 2022 года 29% акций принадлежит бывшему гендиректору компании, бывшему депутату Заксобрания Приморья Геннадию Лазареву, 5,75% - члену совета директоров Андрею Мирошниченко.

Причины начала процедуры банкротства доподлинно неизвестны. Редакции не ответили на телефонные звонки. Ряд местных СМИ предполагают, что непогашенный кредит и отсутствие государственных подрядов из сферы обороны сказалось на ведении дел.

При этом гражданское подразделение АО все еще выполняет крупный контракт на строительство судов-краболовов по программе «квот под киль». Cпущены на воду были как минимум 3. Всего из запланированных 105 подобных судов построено менее 20. Пока неясно, как именно «Восточная верфь» планирует выполнить обязательства.

«Восточная верфь» – старейшая верфь Владивостока, основаная в 1952 году. Занимается строительством военных кораблей и гражданских судов водоизмещением до 2,5 тысячи тонн.

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