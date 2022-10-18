В Приморье открывший стрельбу на дороге мужчина оказался ранее судим

Очевидцы делились видео в соцсетях. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске водители не поделили дорогу, и один из них достал огнестрельное оружие, посчитав его убедительным аргументом. Теперь мужчину ждет лишение свободы сроком в 7 лет. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее dv.kp.ru уже писал, что в районе улицы Комарова, 73 два водителя не смогли поделить дорогу. Тогда мужчина за рулем пикапа достал автомат и выпустил очередь. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место преступления. Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Преступник рассказал, что был на грани нервного срыва из-за сложностей в семье и поэтому сорвался, решил напугать вставшего на пути водителя.

Квартиру и машину мужчины обыскали. В богатом арсенале нашли списанное оружие и 200 пуль на травматический револьвер. При этом разрешения на ношение боеприпасов и огнестрела у подозреваемого не оказалось.

На преступника составлен административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». Также на него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Несдержанному водителю грозит срок 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба из дробовика посреди улицы стала последствием пьянки в Приморье

Собутыльника вспыльчивого мужчины доставили в больницу в тяжелом состоянии (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.