Проклятая переправа: мосту в Приморье, который должны были достроить 30 лет назад, снова помешали

А вот так выглядел мост, который снесли в этом месте в январе 2022 года. Фото: nhk_24

Многострадальный мост через Сучан (Партизанская) у села Екатериновка откроют в декабре 2022 года. Так, по крайней мере, сообщили в региональном минтрансе Приморья.

Переправа будет временной, пока не возведут основной мост. Строительство началось в феврале 2022 года, планировалось, что завершат все к октябрю. Но тут свои коррективы внес тайфун «Хиннамнор», ударивший по Приморью в начале сентября. Стройку остановили.

Рабочие отсыпали строительную площадку для будущего моста, провели бетонирование подферменников и приступили к забивке свай. В цехах тоже кипит работа: изготавливаются плиты для сооружения.

Напомним, временную переправу возводят на месте старого временного моста. Последний прослужил явно дольше, чем хотелось бы – почти 30 лет. Возвести новый все планировали, планировали... Да не срослось. При этом сооружение выстояло два удара ужасающих тайфуна: «Джуди» в 1989 году и «Мелисса» в 1994-ом. Умели тогда строить.

Капитальный мост на этом месте должен был появиться в декабре 2022 года. Но теперь, судя по всему, к этому времени готова будет только временная переправа.

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