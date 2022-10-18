Главная сцена Приморья вынуждена сменить вывеску

В скором времени FESCO Hall сменит название. Фото: Saifulina_KD//2gis.ru

Концертный комплекс FESCO Hall в скором времени получит новое название. На старое запрет наложила транспортная группа FESCO, которой и принадлежат права на товарный знак.

Синяя вывеска с известным названием висела над комплексом почти 20 лет. За это время FESCO Hall стал главной сценой Приморского края. Ежегодно ее посещают 150 тысяч зрителей. В комплексе проводят фестивали, международные конкурсы, КВН и отчетные концерты множества творческих коллективов края. Однако теперь знаменитого названия на фасаде больше не будет.

— Поскольку «ФЕСКО-Холл» не имеет отношения к Транспортной группе FESCO, принято решение о запрете использования нашего товарного знака, – прокомментировал Никита Томилин, руководитель управления по внешним коммуникациям FESCO в регионах.

СПРАВКА:

Концертный комплекс FESCO Hall был построен в 1986 году как главный концертный зал Дальневосточного морского пароходства и назывался Дворцом культуры моряков до 2003 года. Когда в ДВМП сменилось руководство, новое имя получил и ДКМ. Именно тогда русскую аббревиатуру заменили на аналогичную английскую.

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