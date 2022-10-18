Во Владивостоке сгорел склад с алкоголем

В тушении участвовало 14 человек и 3 единицы техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке сгорел склад, где хранился алкоголь. Пожарные оперативно выехали на место и ликвидировали огонь. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на телефон пожарно-спасательной службы утром 17 октября. Горел склад на улице Енисейская. Прибывшие через 9 минут сотрудники обнаружили там горящую тару с алкоголем. Огонь повредил ее на 15 квадратных метров. Причины возгорания и нанесенный ущерб еще устанавливаются, но уже сейчас известно, что пострадавших нет.

Всего в тушении участвовало 14 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала про еще один пожар, который произошел в городе. С третьего по пятый этажи административно-торгового центра «Триумф» оказались окутаны дымом. Тогда пострадало 40 квадратных метров площади.

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