Ветреный, но без осадков день ожидает приморцев в среду, 19 октября

Фото: Анна СОБОЛЬ

В среду, 19 октября, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают день без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада и запада, а воздух прогреется до 15 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня переменно облачно, умеренный ветер возьмет направление с запада, утром температура воздуха составит +3...+5°C, а днем воздух прогреется до 10-13 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также без дождей, ветер слабый до умеренного, а воздух чуть теплее – до 14 градусов со знаком плюс, утром здесь властвуют уже минусовые температуры со значениями в 3-5 градусов мороза.

В Находке небольшая облачность, но тоже без осадков. Синоптики обещают портовому городу слабый до умеренного ветер и температуру воздуха до 14 градусов со знаком плюс.

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