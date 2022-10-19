В центре Владивостока обрушился фасад памятника архитектуры

Здание построено в 1918 году. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Во Владивостоке обрушилась конструкция исторического здания на улице Светланской, 59. Фасадная плитка упала прямо на тротуар, едва не задев пешеходов. На месте работают спасательные службы и полиция.

По словам заместителя главы Владивостока Дмитрия Свитайло, который также находился на месте происшествия, на данный момент спасатели убирают части опасного фасада, которые не закреплены и угрожают прохожим.

Постройка известна как «Доходный дом Унжакова». Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

– Сейчас здесь работает городская служба спасения, работает подразделение пожарной охраны владивостокского гарнизона, патруль ГИБДД, управляющая компания и администрация.

Территория вокруг обнесена красной пленкой. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Замглавы отметил, что при обрушении никто не пострадал, но, чтобы случай не повторился, фасад будет зачищен. В данный момент в районе Светланской, 59, ограничен проход в здание с обоих сторон тротуара, территория вокруг обнесена красной пленкой.

Стоит отметить, что постройка является исторической (1918 год), она известна как «Доходный дом Унжакова». Сегодня памятник используется как жилой дом. Управляющая организация – компания Ленинского района.

Постройка известна как «Доходный дом Унжакова». Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

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