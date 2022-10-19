Дальневосточники стали покупать меньше иномарок из-за мобилизации

Японцы все еще готовы снабжать ДФО машинами, но спрос с российской стороны снизился. Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты отметили снижение спроса на покупку японских иномарок во Владивостоке. Ежедневно менеджеры оформляют всего несколько сделок, сообщает издание «ФедералПресс».

В чем дело? Вероятно, тенденция связана с частичной мобилизацией. Несмотря на снижение курса йены к рублю, которое отметили эксперты, россияне сторонятся «больших» покупок:

– Лично у меня очень много клиентов, которые отказались от покупки автомобилей на неопределенный срок. Несмотря на то, что многие граждане не подлежат призыву или частичная мобилизация их не коснулась, они все равно не рискуют с подобными покупками. Сейчас люди боятся вкладываться в автомобили или любые другие дорогие покупки, потому что не знают, что будет завтра, – рассказал «ФедералПресс» менеджер ООО «Легион Авто» Артур Абрамсов.

Купленные машины дальневосточников, попавших под призыв в рамках частичной мобилизации, отдаются с документами семье или друзьям под расписку нотариуса. Японские аукционы продолжают продавать широкий ассортимент иномарок.

Напомним, в августе Приморье отличилось рекордными показателями по завозу иномарок, однако в сентябре ажиотаж спал.

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