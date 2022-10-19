В ряде школ ввели робототехнику. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Вопросы образования и воспитания детей – всегда актуальны, именно поэтому организации учебного процесса, комфорту школьников и их родителей во Владивостоке уделяется большое внимание. В столицу Приморья приглашают специалистов из других регионов, вводят новые дисциплины, постоянно проверяют качество питания, а для безопасной высадки детей организовывают отдельные полосы. Расскажем об этом немного подробнее.

Новые горизонты

У учеников 4-6 классов появилась уникальная возможность узнать основы программирования и конструирования роботов. Как рассказали специалисты мэрии Владивостока, ребята, обучающиеся в школах №№ 6, 14, 28, 33, 39, 62, 68, теперь в рамках одного из блоков технологии два месяца будут осваивать робототехнику, причем подводную. Чтобы поддержать интерес школьников и помочь им в изучении столь серьезной дисциплины, городской Центр робототехники специально разработал автономный аппарат Elementary AUV.

– Ребята будут изучать принципы программирования роботов, узнают об управлении автономным аппаратом под водой и над водой, изучат элементы теории автоматического управления, научатся использовать различные датчики. В общем и целом их ожидает очень увлекательный блок, – рассказала методист Центра робототехники Владивостока Оксана Кабанцова.

Педагоги тоже прошли курс обучения и готовы делиться знаниями. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Стоит отметить, что перед началом практических занятий учителя сами прошли необходимую подготовку в Центре. Преподаватели на протяжении недели постигали азы робототехники и даже сдали небольшой экзамен.

Меню для отличной учебы

Ну и какой же процесс обучения без подпитки мозгов, точнее, без качественного питания. Меню и сервис в школьных столовых постоянно проверяют не только специалисты городской администрации, но и неравнодушные родители, которые вступают во внутришкольные комитеты.

Проверки качества питания в образовательных учреждениях проходят еженедельно. Одним из ярких примеров вовлеченности родителей в процесс контроля и взаимодействия стала школа №2 на Толстого. Проверяющие оценивают, как происходит процесс готовки, как осуществляют подачу, с каким аппетитом едят дети, а также дегустируют сами.

Все замечания и пожелания родители фиксируют в специальный журнал. Руководство школы тщательно отрабатывает все отзывы. Важно отметить, что с сентября общественные комитеты по проверке качества питания поручено организовать в каждой школе дальневосточной столицы. Желающим лишь необходимо обратиться к директору учебного заведения.

– Мы неоднократно призывали и будем призывать родителей вступать во внутришкольные комитеты. Совместная работа позволит расширить обратную связь и улучшить качество питания наших детей. Мы в этом заинтересованы, – отметил начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский.

В этом году в школах Владивостока бесплатное горячее питание получают 35 тысяч учеников.

«Целуй и уезжай»

Спецполосы для безопасной доставки детей в образовательные учреждения оборудуют в столице Приморья. Так называемая зона Kiss & Ride – «целуй и уезжай» уже появилась возле школы №9 на Пушкинской. Она отделена от основной части дороги разметкой и делиниаторами (искусственным бордюром).

– Сейчас на участке вдоль школы №9 мы наблюдаем хаотичную парковку. Несмотря на запрещающие знаки, люди оставляют машины, а это значительно мешает высадке и посадке детей, снижает видимость на пешеходном переходе и, соответственно, безопасность маленьких участников дорожного движения, – отметил директор Центра организации дорожного движения Александр Гревцев.

Выделенная зона поможет обезопасить парковку. Фото: vlc.ru

Делиниаторы также установили для удобного въезда на территорию ВВГУ – безопасная зона находится на Гоголя в районе ТЦ «Голубиная падь».

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