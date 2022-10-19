Руководством Лермонтовского ГОКа принято решение о ликвидации предприятия

Место работы сотрудников Лермонтовского ГОКа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Руководством ООО «Лермонтовский Горнообогатительный Комбинат» принято решение о ликвидации предприятия с обеспечением всех социальных выплат и предоставлением рабочих мест увольняемым сотрудникам в Пожарском муниципальном районе и на других предприятиях Приморского края с учетом их пожеланий.

Решение принято в связи с отсутствием у ГОКа рынков сбыта вольфрамового концентрата, убыточной деятельности комбината, а также накопленной задолженностью в размере 400 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов рублей перед КГУП «Примтеплоэнерго».

Напомним, что Лермонтовский ГОК является дочерним предприятием Примтеплоэнерго, оказывающего услуги теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на территории Приморского края в рамках тарифа, установленного государством.

Для продолжения производственной деятельности Лермонтовскому ГОКу необходимы вложения в размере 250 миллионов рублей на приобретение реагентов, требуемых для производства концентрата, расширение производственной базы, проведение геологоразведочных работ и другие мероприятия хозяйственного характера. Для Примтеплоэнерго 250 миллионов рублей – это половина годовой ремонтной программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории 32 муниципальных образований Приморья, на которых предприятие оказывает услуги.

Ликвидация ГОКа будет производиться руководством комбината с соблюдением всех необходимых социальных выплат сотрудникам производства в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ.

Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях горнообогатительного комбината будет приниматься Министерством промышленности и торговли Приморского края с учетом складывающейся конъюктуры рынка сбыта данной продукции.

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