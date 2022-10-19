ДРСК направила более 50 миллионов рублей на реконструкцию электросетевого комплекса Артемовского городского округа

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции распределительных сетей в Артемовском городском округе Приморья в рамках программы МиРЭК. Согласно производственной программы2022 года компания выделила на эти нужды порядка 53,5 миллиона рублей.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ в поселке Олений. Здесь энергетики уже установили 36 опор. К концу 2022 году в Оленем в рамках программы МиРЭК будет установлено 50 опор ЛЭП и реконструировано 6,5 километра провода. В селе Кневичи продолжается реконструкция по существующим железобетонным опорам – идет выправка, замена траверс, выполнен практически весь запланированный объем по замене провода. В городе Артеме специалисты компании установили 62 опоры и на 80% выполнили работы по замене провода. В селе Ясное энергетики также выполнили работы по замене 8,5 километра провода с увеличением сечения и частичной заменой опор.

Продолжаются работы по модернизации и реконструкции распределительных сетей в поселках Угловое, Тавричанка, Суражевка, Кролевцы, в селах Кучелиново, Многоудобное, Плодово-Ягодное и других. Всего в девяти населенных пунктах Артемовского городского округа компания заменит 25 трансформаторных подстанций (ТП) и установит еще три новые ТП 6/0,4 кВ. Большая часть запланированных мероприятий в 2022 году уже находится на стадии завершения.

Эти и другие технические мероприятия, проводимые энергетиками ДРСК в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья, уже дают положительные результаты. Конечная цель масштабной модернизации и реконструкции электросетевого комплекса – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

ДРСК проводит реконструкцию на том энергооборудовании, которое находится в ее эксплуатации. Кроме ДРСК обслуживанием электрических сетей в Артемовском городском округе занимаются также компании ООО «АЭСК» и АО «Оборонэнерго». Большую часть потребителей Артемовского городского округа обслуживает компания «АЭСК».

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