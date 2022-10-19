МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с фиксиками для юных приморцев

Специально для юных приморцев на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

МТС и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Дети из Приморского края могут погрузиться в тему экологии и узнать, какие привычки помогут спасти планету.

Специально для ребят 6-10 лет на сайте проекта «Поколение М» созданы интерактивные образовательные мастер-классы, в которых профессор Чудаков с фиксиками дадут полезные советы, помогут детям познакомиться с осознанным потреблением и научат внедрять простые бытовые правила для формирования бережного отношения к окружающей среде.

Чтобы привлечь внимание детей к экограмотности, на официальном сайте проекта «Поколение М» и на странице «ВКонтакте» публикуются короткие видеоролики с профессором Чудаковым. Каждый месяц любимый герой будет увлекательно и доступно рассказывать про важные экологические даты, привлекая внимание к основным проблемам экологии.

Для самых активных участников организаторы подготовили творческий конкурс «Познаем мир с фиксиками» по двум номинациям. В первой предлагается создать комикс, в котором ребенок покажет, какие полезные привычки по сохранению природы он применяет в жизни. А затем детям нужно загрузить свою работу на сайт www.pokolenie.mts.ru. Во второй номинации участники узнают, как, применив немного фантазии, можно подарить вторую жизнь старым ненужным вещам.

По завершению конкурса лучшие работы участников будут выбраны в каждой номинации. Победителей ждет экскурсионный тур на студию анимации и встреча с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев. Для участия в конкурсе детям необходимо выбрать номинацию на сайте «Поколение М», выполнить задание и загрузить свою работу до 31 мая 2023 года.

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