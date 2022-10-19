В некоторых районах похолодает до 0°C. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае в предстоящие выходные. По информации специалистов, местным жителям стоит готовиться к снегопаду.

Как поделились метеорологи, в ночь на субботу, 22 октября, в Приморье ворвется облачность, в некоторых районах на западе ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут +2…+10°C, на северо-востоке похолодает до 0°C. Днем интенсивные осадки охватят большую территорию края, температура воздуха поднимется до +11…+17°C, а на севере не превысит 10°C. Вечером в северной части дожди перейдут в снег.

В ночь на 23 октября на западе и юге Приморья осадки прекратятся, в остальных районах уменьшится их интенсивность. Ожидается дождь вперемешку со снегом, поэтому дорожная обстановка осложнится, где-то образуется гололедица. Похолодает на 1-5 градусов. Днем в восточной и центральной части края пройдет снег, на побережье – дождь. Столбики термометров покажут от +3°C на севере до +12°C на юге.

Во Владивостоке 22 октября ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха достигнет +7…+10°C, днем потеплеет до +13…+16°C. В воскресенье, 23 числа, без осадков, ночью похолодает до +4…+6°C, днем – до +9…+12°C.

Напомним, что синоптики также рассказали, к какой погоде готовиться жителям Приморья в ноябре 2022 года.

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