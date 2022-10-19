Огромная крыса напугала гостей ресторана в Находке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Огромная крыса напала на человека в одном из ресторанов Находки. Видео с камер заведения быстро растиражировали в социальных сетях. Журналист «Комсомолки» связался с сотрудниками ресторана, но внятного ответа так и не получил. Видео в сети появилось утром 20 октября. Подробности – в материале dv.kp.ru.

На видеозаписи компания из четырех человек наслаждалась ужином, как вдруг их отдых прервало нечто неожиданное. Огромный грызун упал откуда-то сверху прямо на плечо одному из мужчин. Резким и быстрым движением он отправился с руки отдыхающего на стол. Крыса, бегущая между роллов, несколько секунд была в центре внимания. После она прыгнула на мужчину, оттолкнулась и исчезла в неизвестном направлении.

Как грызун оказался в заведении – остается загадкой. Разумеется, о продолжении отдыха речи уже не шло. В самом конце видео двое мужчин и женщин удаляются в неизвестном направлении – вероятно, идут рассказать о проблеме менеджеру.

В комментариях к видео приморцы сравнили грызуна с мультфильмом «Рататуй» и отметили, что крысы замечены в заведениях этой сети не впервые.

Редакция связалась с сотрудниками ресторана, но они не смогли дать хоть какое-то объяснение и прокомментировать сложившуюся ситуацию. А руководство заведения в этот день предпочло вовсе не брать трубку.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что в июне 2022 года в популярный ресторан во Владивостоке пожаловали необычные гости. После огласки и бурного обсуждения в сети история с крысой на столе террасы приобрела неожиданную развязку. Проблема отсутствия дератизации давно тревожит дальневосточную столицу. Ранее «КП» приводила причины, почему агрессивных грызунов на улице стало больше.

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