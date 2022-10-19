Мюзикл «Капитаны» покажут на открытии выставки известного художника-любителя во Владивостоке

Отрывок мюзикла создали по повести Вениамина Каверина «Два капитана». Фото: Администрация Владивостока

На открытии выставки работ Павла Куянцева музыкальный театр «Овация» покажет отрывок из мюзикла «Капитаны». Мероприятие пройдет во Владивостоке 20 октября в 17:00 в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи (Партизанский пр-т, 12). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Павел Куянцев – капитан дальнего плавания из Владивостока, но больше всего известен как художник-любитель. За свою жизнь он создал больше 2 тысяч картин, написанных акварелью. Его работы демонстрировали не только в России, но и за рубежом, они хранятся в музеях, галереях и частных коллекциях любителей искусства.

Выставка «Я бы снова выбрал море…» посвящена 110-летию со дня рождения капитана и художника. Жителям и гостям представят больше 80 картин из коллекции антикварной галереи «Раритетъ», Дальневосточной ассоциации морских капитанов и Приморской государственной картинной галереи.

В торжественной обстановке выставку откроют отрывком из мюзикла «Капитаны» по повести Вениамина Каверина «Два капитана». Исполнит его музыкальный театр «Овация» Владивостокского городского Дворца детского творчества.

По словам директора учреждения Андрея Волкова, творческий коллектив впервые показал мюзикл весной этого года в Приморской краевой филармонии в рамках проекта «Школьники Приморья».

– Конечно, мы получили большой отклик от зрителей и рады, что наши талантливые ребята вновь покажут свою работу, теперь уже на выставке, посвященной памяти капитана Павла Куянцева.

Выставка продлится до 20 ноября, вход на открытие свободный. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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