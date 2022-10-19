Приморца обвиняют в покушении на убийство после пьяной стрельбы в ночном клубе

Мужчина выстрелил несколько раз в толпу людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом инцидент в одном из ночных клубов города Артема обсуждали всем Приморьем. Пьяный мужчина ворвался в увеселительное заведение с ружьем и угрожал «всех положить». А все потому что охранники не пустили его, так как он был изрядно пьян, да и одет не по дресс-коду. Приморец ранил из огнестрела мужчину и двух женщин, очевидцы рассказывали, что одной из них потребовалась операция. Теперь горе-посетителя обвиняют в покушении на убийство нескольких человек.

– Мужчине 1977 года рождения предъявили обвинение в том, что в июне 2022 года он произвел два выстрела из самозарядного ружья «Сайга-410К» в место скопления людей возле одного из ночных заведений города Артема. Он причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам 34 и 35 лет, а также 35-летнему мужчине, после чего скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Напомним, после того, как дебошир уехал на своем авто, его нашли по горячим следам и доставили в отдел. Видеоролик задержания преступника разлетелся по социальным сетям. Мужчину отправили в СИЗО.

После того как приморцу вручат копии обвинительного заключения, уголовное дело направят в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

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