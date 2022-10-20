В партии икры производителя из Приморья обнаружены плесневые грибы

Очередная партия соленой икры горбуши не прошла лабораторные испытания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Производитель из Приморского края поставлял икру с плесенью. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Приморскому краю и Сахалинской области. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщается, что очередная партия соленой икры горбуши не прошла лабораторные испытания. Специалисты обнаружили, что уровень допустимого содержания плесневых грибов превышен в два раза. Это могло стать следствием нарушения технологии изготовления икры или ее неправильного хранения. Есть такой «деликатес» нельзя – можно отравиться. К тому же, всем известно, что соленая икра не подвергается тепловой обработке. Именно поэтому с микробиологической точки зрения сырье должно быть «чистым».

Информацию о нарушении занесли в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Оттуда сведения поступят в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и другие ведомства, чтобы принять соответствующие меры.

После того, как информация дойдет до производителя, он будет обязан прекратить реализацию небезопасной для здоровья икры и провести очередную санитарную обработку на производстве.

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