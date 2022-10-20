Приморского депутата обвиняют в мошенничестве

Предприниматель предоставил администрации неверные сведения о выполненных работах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководство следственного управления приморского следкома завело в отношении депутата Хасанского муниципального округа уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В октябре 2021 года после прошедших на территории Славянского поселения в микрорайоне Рыбак дождей обстановка в населенном пункте ухудшилась и ее признали чрезвычайной. Рядом с аварийным мостом тогда потребовалось установить технологический проезд. Чтобы выполнить необходимые работы власти привлекли индивидуального предпринимателя, но муниципальный контракт планировали заключить только после выполнения.

Когда все работы завершились, предприниматель предоставил администрации неверные сведения об их объеме. Он самостоятельно подготовил акт, на основании которого на счет мужчины из администрации поступили деньги.

Следствие установило, что из корыстных побуждений подозреваемый похитил принадлежащие муниципальному образования деньги в сумме 753 600 рублей, что расценивается как крупный размер.

Сейчас специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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