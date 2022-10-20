В аэропорту Владивосток прокомментировали кадровые перестановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уход теперь уже бывшего генерального директора аэропорта Владивосток прокомментировала пресс-служба АО «МАВ». Как стало известно ранее, Андрей Виниченко покинул свой пост еще 17 октября. Что стало причиной такого решения – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Начнем с того, что кресло гендиректора все же не останется пустым. На сегодняшний день исполняющим обязанности назначен Денис Чмутов, который до получения должности числился техническим директором аэропорта.

О том, почему же предыдущий начальник покинул свой пост, в пресс-службе ответили коротко.

– В октябре 2022 года у Андрея Виниченко истек срок действия контракта. Он покинул свой пост по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. В компании поблагодарили Андрея Виниченко за проделанную работу, контракт не продлевали.

В пресс-службе отметили, что цели и стратегия предприятия с уходом генерального директора не изменились. Напротив, аэропорт в ожидании позитивных перемен. Один из важных проектов на ближайшие годы – строительство гостиничного комплекса по международным стандартам и реконструкция взлетно-посадочной полосы.

– У воздушной гавани Приморья огромный потенциал и все нововведения позволят в полной мере его реализовать и укрепить позиции аэропорта как международных воздушных ворот на территории азиатской части России.

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