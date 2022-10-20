Прокуратура Приморья посчитала мягким наказание адвокату-взяткодателю

В качестве наказания приморец должен выплатить штраф. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке бывшего адвоката обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Ленинский суд назначил ему приговор, однако прокурор Приморья не согласен с наказанием. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о Виталии Хандобине. По версии следствия, с января по июль 2021 года он должен был передать 1,5 миллиона рублей в качестве взятки бывшему помощнику прокурора Дамиру Неязову. Один из заключенных хотел, чтобы представитель ведомства поддержал его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако план провалился, так как экс-адвоката задержали.

Виталия Хандобина признали виновным по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Сначала в качестве наказания суд назначил ему штраф на сумму в три миллиона рублей, а также на пять лет лишил права заниматься адвокатской деятельностью. Но так как он находился под стражей и домашним арестом, сумму штрафа понизили до 2,5 миллиона рублей.

Прокурор Приморья Сергей Столяров посчитал приговор мягким и неспособным в должной мере исправить осужденного, поэтому подал апелляционное представление для обжалования.

Уголовные дела в отношении еще Антона Чубенко, который был еще одним посредником, и Дамира Ниязова находятся на рассмотрении в суде.

Напомним, что экс-сотрудник прокуратуры должен был находиться в СИЗО до августа 2022 года, однако в июне Ленинский районный суд изменил наказание и перевел его на домашний арест. Краевая прокуратура не согласилась с этим решением, после апелляции по решению Приморского краевого суда Ниязова вновь заключили под стражу.

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