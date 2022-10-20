Современное проекционное оборудование появилось в школе Врангеля благодаря помощи «Восточного Порта»

Фонд регулярно помогает школе. Фото: АО «Восточный Порт»

Комплект современного проекционного оборудования для актового зала помогли приобрести средней школе №20 АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» в рамках программы социального развития «Образование». По заявке администрации в учебное заведение были поставлены длиннофокусный проектор и моторизованный проекционный экрана. Уже сейчас новая техника активно используется для демонстрации учебных презентационных материалов и фильмов в рамках школьных и внеурочных занятий.

Директор МАОУ «СОШ №20» Татьяна Журавлева поблагодарила «восточников» за «столь колоссальный и значимый подарок», отметив значительную роль помощи Фонда в создании комфортной и уютной обстановки для школьных занятий, что крайне важно для проведения учебного процесса с максимально эффективным результатом. В этом году в школе был отремонтирован кабинет русского языка и литературы. Ранее образовательное учреждение стало победителем конкурса грантов «Сделаем Врангель лучше», организованного Фондом «Восточный Порт», успешно реализовав на пришкольной территории социальные проекты «Стена» и «Дорожный городок ПДД».

По заявке администрации в учебное заведение были поставлены длиннофокусный проектор и моторизованный проекционный экрана. Фото: АО «Восточный Порт»

Программа «Образование» Фонда «Восточный Порт» направлена на поддержку учителей и учащихся образовательных учреждений Врангеля. Школам микрорайона оказывается помощь в образовательном процессе и социальной жизни, ремонте помещений и благоустройстве территории.

Ранее образовательное учреждение стало победителем конкурса грантов «Сделаем Врангель лучше». Фото: АО «Восточный Порт»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.