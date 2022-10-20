О погоде рассказали специалисты портала «Примгидромет». Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 21 октября, жителям Приморья стоит готовиться к осадкам. О прогнозе погоды рассказали синоптиков «Примгидромета».

По информации метеорологов, гребень антициклона ослабеет, на большей территории края столбики термометров покажут до +3…+11°C, ожидается потепление, и только в горных районах будет небольшой мороз.

Днем гребень уйдет на Хоккайдо, а на погоду в Приморье начнет влиять циклон. В крае начнутся небольшие дожди, а температура воздуха понизится на 1-5 градусов.

Во Владивостоке 21 октября появится облачность. В ночь на пятницу осадки не ожидаются, ветер умеренный, а столбики термометров покажут до +9…+11°C, утром возможен туман. Днем дождей также не будет, в городе потеплеет до +14…+16°C.

Синоптики предупреждают, что из-за отсутствия сильных дождей в Приморье осложнилась ситуация с природными пожарами. На большей территории края преобладает 3 класс пожароопасности, в западных районах – 4.

Напомним, что в выходные, 22 и 23 октября, в край ворвется облачность и дождь со снегом. Подробнее о прогнозе погоды можно прочитать в нашем материале. Также метеорологи рассказали, к каким природным сюрпризам готовиться приморцам в ноябре 2022 года.

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