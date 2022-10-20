Что делать покупателям, которые проживают не на Дальнем Востоке? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Посты Владивостокской таможни не будут требовать у жителей Дальнего Востока прописку и документы, подтверждающие присутствие лица в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника ведомства Константин Понамарев. Подробности – в материале «КП».

По словам замначальника Владивостокской таможни, с 31 октября этого года у постов ведомства расширится компетенция по оформлению автомобилей физических лиц на весь ДФО. В связи с новым приказом, который вступает в действие в указанную дату, упростится оформление автомобилей для физических лиц. При этом действующий порядок растаможивания машин, которые ввозятся жителями других регионов, не изменится.

– Порядок оформления транспортного средства останется прежним: физическому лицу или таможенному представителю необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи, – отметили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» узнала у эксперта, что делать покупателям, которые проживают не на Дальнем Востоке, когда изменится порядок оформления автомобилей. Чтобы забрать машину на таможенном посту, автовладельцам необходимо предоставить документ об их присутствии в регионе, либо явиться на пост лично во Владивостоке. Так, можно не забирать автомобиль лично, а оформить его на другое физическое лицо через брокера. Вероятно, после того, как закон вступит в силу, услуги подорожают.

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