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Владивосток20 октября 2022 5:57

Таможня Владивостока вводит новые правила ввоза автомобилей

Жители Дальнего Востока могут вздохнуть спокойно
Кирилл САМОЙЛОВ
Что делать покупателям, которые проживают не на Дальнем Востоке?

Что делать покупателям, которые проживают не на Дальнем Востоке?

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Посты Владивостокской таможни не будут требовать у жителей Дальнего Востока прописку и документы, подтверждающие присутствие лица в регионе. Об этом рассказал заместитель начальника ведомства Константин Понамарев. Подробности – в материале «КП».

По словам замначальника Владивостокской таможни, с 31 октября этого года у постов ведомства расширится компетенция по оформлению автомобилей физических лиц на весь ДФО. В связи с новым приказом, который вступает в действие в указанную дату, упростится оформление автомобилей для физических лиц. При этом действующий порядок растаможивания машин, которые ввозятся жителями других регионов, не изменится.

– Порядок оформления транспортного средства останется прежним: физическому лицу или таможенному представителю необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи, – отметили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» узнала у эксперта, что делать покупателям, которые проживают не на Дальнем Востоке, когда изменится порядок оформления автомобилей. Чтобы забрать машину на таможенном посту, автовладельцам необходимо предоставить документ об их присутствии в регионе, либо явиться на пост лично во Владивостоке. Так, можно не забирать автомобиль лично, а оформить его на другое физическое лицо через брокера. Вероятно, после того, как закон вступит в силу, услуги подорожают.

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