Во время движения мужчина не справился с управлением. Фото: Социальные сети

Полиция занялась аварией с участием маршрутного автобуса, который протаранил дерево на острове Русский. В пресс-службе городского ГИБДД «КП – Владивосток» рассказали, что во время движения шофер не справился с управлением, нарушив ПДД.

В ведомстве сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии во Фрунзенском районе поступила в дежурное отделение полка. На место ДТП прибыл наряд ДПС. Сотрудники установили, что 64-летний водитель автобуса № «29К» двигался со стороны поселка Аякс в бухту Воевода.

– Во время движения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Пассажиров в транспортном средстве не было. В результате происшествия никто из участников дорожного движения не пострадал, – отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

В ведомстве добавили, что в действиях водителя автобуса усматривается нарушение п. 10.1 ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил».

Напомним, ранее сайт dv.kp.ru писал об этой аварии. По словам автора видеоролика, на котором видно повреждения автобуса, шофер совсем недавно вышел с отпуска.

ХРОНОЛОГИЯ:

Маршрутный автобус врезался в дерево на острове Русский во Владивостоке

Очевидцы сообщают, что водитель недавно вышел из отпуска (подробнее)

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