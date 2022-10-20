Тематическая иллюстрация. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На одном из стратегических предприятий Приморья увидели полицейских незадолго до введения режима базовой готовности в регионе, сообщает источник «КП – Владивосток». По словам политолога Виктора Бурлакова, сотрудники силовых структур могут выполнять охранную деятельность на значимых объектах края после объявления военного положения на присоединенных территориях РФ. Не исключено, что для этих целей привлекут местных жителей.

– В целях усиления безопасности наиболее значимых объектов в регионе вводятся дополнительные полномочия у губернатора и силовых структур. Можно предположить, что в первую очередь будет ограничена общественная деятельность: забастовочные и профсоюзные движения. Вероятнее всего, на стратегических объектах появятся силы, обеспечивающие порядок, – отметил эксперт.

Спикер подчеркнул, что силовые структуры могут расширить штат путем привлечения обычных жителей края. Ведомствам еще предстоит подготовиться к работе на безопасность.

– Возможно, мобилизуют граждан для охраны этих объектов. Может возрасти роль Росгвардии: увеличится число патрулей. Не исключено, что привлекут и армейские военные части.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писал, что в среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В восьми регионах введен средний уровень реагирования, в остальных – режим базовой готовности. Приморский край вошел в последнюю категорию.

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