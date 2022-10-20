Больше 500 жителей Приморья получили бесплатную помощь от юристов

Один человек может получить несколько видов консультации. Фото: Правительство Приморского края

С начала 2022 года 519 жителей Приморья воспользовались бесплатной помощью местных юристов. Адвокатские услуги оплачиваются за счет краевого бюджета. В региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности рассказали, что к льготникам присоединились ветераны труда и инвалиды III группы.

Льгота действует для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев РФ, Советского Союза РФ и Труда РФ, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, недееспособных приморцев, усыновителей и жителей, желающих принять в свою семью ребенка.

В ведомстве добавили, что людям бесплатно помогают больше 50 адвокатов. Со списком специалистов можно ознакомиться на сайте Адвокатской палаты Приморья и на сайте департамента.

Один человек может получить сразу несколько видов консультации у юристов:

– написание документов в суд общей юрисдикции и мировому судье, в том числе апелляционных жалоб;

– составление заявлений, ходатайств, жалоб и других документов правого характера;

– устную и письменную по правовому вопросу.

Адвокаты могут защищать интересы людей в государственных, муниципальных ведомства, различных организациях, у мирового судьи, а также в суде общей инстанции.

В департаменте добавили, что большинство приморцев, которые обращаются за помощью, имеют инвалидность.

Бесплатную юридическую помощь оказывают жителям края в рамках государственной программы «Безопасный край», которая рассчитана на 2020-2027 годы.

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