Владивосток который вечер погружен в семибалльные пробки

Владивосток вновь сковали пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 20 октября столица Дальнего Востока снова погрузилась в масштабные пробки. Согласно сервису «Яндекс.Карты», загруженность дорог в городе на 18 часов оценивается на семь баллов.

Всю неделю дорожное движение вечером во Владивосток застывает. Самая тяжелая ситуация в центре: дорожные заторы образовались в районе улиц Некрасовской, Алеутской Светланской, Адмирала Фокина и Семеновской.

Оказались скованны улицы Фадеева и Борисенко. Простаивают автомобили в районе улицы Батарейной и Западной. Затруднено передвижение транспорта и на проспекте Красного Знамени. Замерли машины также на Золотом мосту, пробка на котором достигает нескольких километров.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про проблемы с дорожным движением в городе. Приложение уже который раз оценивает пробки на семь баллов.

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