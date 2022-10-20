Бесплатные экскурсии пройдут в Приморье в честь дня рождения края

Приморцы погрузятся в историю под чутким руководством опытных гидов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

20 октября Приморский край отпраздновал очередной день рождения. Развивающемуся региону с неповторимой природой и климатом исполнилось 84 года. Однако далеко не все местные жители знают богатую историю родных мест. Но ситуацию помогут исправить опытные гиды, которые в честь праздника проведут бесплатные пешие экскурсии и лекции для школьников, а также студентов колледжей и вузов.

Как рассказали специалисты туристско-информационного центра, участниками доброй познавательной акции стали 25 экскурсоводов-краеведов, членов Русского географического общества. Пешие прогулки и лекции пройдут во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе. Собравшиеся узнают о событиях, которые происходили на территории в разные годы и посетят местные достопримечательности.

– Например, во время экскурсии «Первый дворец на Первой речке» школьникам и студентам расскажут об истории Дома культуры железнодорожников, а экскурсия «Морской волк» посвящена вольному шкиперу Геку, – поделились специалисты, подчеркнув, что в программу вошли наиболее интересные маршруты.

В эти выходные для молодежи и учителей во Владивостоке пройдет экскурсия о подземных тайнах Почтовой сопки, также желающие смогут больше узнать о «морском волке» на государственной службе.

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае», рассчитанной на 2020-2027 годы.

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