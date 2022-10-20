Телеканал «Моя Планета» покажет фильмы про Дальний Восток. Фото: Валерий БУТАЕВ

Дальний Восток — одна из самых больших территорий России. Туристы со всей страны едут сюда ради необыкновенной природы и новых впечатлений. Поэтому телеканал «Моя планета» решил снять серию познавательных фильмов про разные уголки самого отдаленного региона.

22-23 октября зрителей ждут программы: «Магия вкуса. Золото Колымы», «Удиви меня. Курилы, Сахалин и Магадан», «Мировой рынок. Владивосток», «Живая вода. Шумаки, Камчатка», «Мечтатели. Магадан», «Страшно. Интересно. Камчатка» и «По секрету всему свету».

В документальном фильме «Мировой рынок. Владивосток. Москва - гребешки» Александр Пряников отправляется во Владивосток, где познакомится с приморскими гастрономическими специалистами и сравнит местные рынки с корейскими.

А в воскресенье 23 октября можно будет посмотреть два выпуска программы «По секрету всему свету» подряд - про Владивосток и про Приморский край. Ольга Кузьмина познакомит зрителей с одним из самых уникальных регионов.

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