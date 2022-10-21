Во власти циклона окажется Приморье в пятницу, 21 октября

Фото: Анна СОБОЛЬ

В пятницу, 21 октября, Приморский край окажется во власти циклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Северной части региона синоптики обещают небольшой дождь. Воздух в этот день прогреется до 21 градуса со знаком плюс, ветер южный умеренный. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, осадков не ожидается. Умеренный ветер возьмет направление с юга, а воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске без существенных осадков, переменная облачность. Температура здесь немного выше – до 17 градусов со знаком плюс. Ветер также южный умеренный.

В Находке небольшая облачность, но без дождей. Слабый ветер, температура воздуха +16...+18°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Циклон принесет похолодание и дожди в Приморье

Осадки ворвутся в край в пятницу, 21 октября (Подробнее...)

Погода на ноябрь в Приморье 2022 года: синоптики предсказали большое количество осадков

Метеорологи из Приморья рассказали, ждать ли сильных холодов в ноябре 2022 года (Подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.