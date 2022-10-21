Дьявольски красивый и эксклюзивный авто продают во Владивостоке за 21 миллион рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивосток – это буквально вторая родина японских автомобилей. Чего только не увидишь на дорогах дальневосточной столицы, и каких только объявлений не встретишь на просторах интернета. В этот раз внимание местных привлекло ну уж слушком дорогое объявление о продаже машины. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

К продаже предлагается Nissan Skyline 1998 года выпуска. Известный японский автомобиль, один из самых продвинутых с инженерной точки зрения и несомненно популярный во Владивостоке.

На фотографиях, добавленных в объявлении, авто выглядит как зверь. Черный кузов с красной оптикой, выделяющийся тюнинг, различные «ништяки», наличие которых говорит о том, что машину любят и «строили» для себя.

Фото: vladivostok.drom.ru

В описании хозяин подробно рассказал обо всех преимущества авто.

– В живую выглядит просто фантастически. Аналогов в мире нет. Дьявольски красивый автомобиль, – дополнил в конце владелец железного коня.

Достоинств много, но есть один главный, как считают пользователи интернета, недостаток – цена. За роскошное транспортное средство как с картинки просят баснословную сумму в 21 миллион рублей. Однако владелец не прочь поменяться и на недвижимость с землей с оплатой в двустороннем порядке.

В комментариях под объявлением автомобилисты поголовно пишут восторженные комментарии и пишут, что эта машина – легенда Владивостока.

– Благодарю, но не только о ней знают во всей России, народ звонит и пишет даже из других стран и континентов! – похвалился хозяин «дяьвола».

Между тем, висит это объявление на сайте уже два года. Потенциальных покупателей много, но почти все просят весомую скидку. Владелец легендарной машины с продажей, судя по всему, не торопится.

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