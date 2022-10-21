Работу юной художницы из Приморья представят на «Ночи искусств» в московской Третьяковке

Работа 14-летней Полины Мельниковой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Компания МТС подвела итоги федерального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Работа четырнадцатилетней художницы из Находки войдет в цифровой ботанический атлас, который будет представлен на всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в Москве.

Строгое жюри, состоящее из искусствоведов и художников, покорил рисунок ученицы ДХШ №1 из Находки Полины Мельниковой. Юная художница изобразила нежные цветы и яркие ягоды шиповника – растения, часто встречающегося на территории Приморского края. В целом, регион вошел в топ-3 по количеству представленных на конкурс работ, и отдельно эксперты отметили качество рисунков. Рекордсменом по количеству участников из Приморья оказались художественная школа №1 из Находки, а также студии «Абракадабра» и «Капелька» из Владивостока.

Всего победителями конкурса «Поколение М: Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят их 16 регионов России. Работы талантливых школьников войдут в ботанический атлас России, который в мультимедийном формате будет представлен на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 1 ноября. Дальний Восток на выставке представят Приморский край и Камчатка.

– Юные художники, дизайнеры, фотографы и актеры из Приморья регулярно участвуют и побеждают в конкурсах проекта «Поколение М». В этом году особенно богата на таланты оказалась Находка. В июне шестилетняя Василиса Ларкина победила в экологическом направлении «Лаборатория Zoo» и побывала за кулисами московского зоопарка на индивидуальной экскурсии. А теперь работа Полины Мельниковой покорила именитых искусствоведов и выбрана для выставки в Третьяковке. В целом, участие в проекте «Поколение М» дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов – стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые ребята со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс – это социальный лифт для ребят из регионов, особенно из небольших и отдаленных от столицы городов и поселков, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

– Победить в таком интересном проекте, как «Поколение М» – неожиданно и очень приятно. Про конкурс я узнала от своего преподавателя в художественной школе и решила поучаствовать. Очень хотелось попасть в Третьяковскую галерею, а еще привлекла возможность помочь своим творчеством тяжело больным ребятам, потому что конкурс благотворительный. Рисую я с раннего детства, учусь в находкинской ДХШ №1, и в прошлом году уже окончила курс живописи. Сейчас изучаю компьютерную графику и основы архитектурного рисунка, а еще открыла для себя лепку из мастики. Я обожаю творить и создавать что-то интересное, меня вдохновляют преподаватели в нашей «художке» и мои талантливые сверстники, – поделилась эмоциями победительница проекта «Поколение М» Полина Мельникова.

Совместный конкурс МТС и Третьяковской галереи проходил на сайте «Поколение М». Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Приморского края, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, МТС организовала для ребят серию мастер-классов от приморских художников. Также юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.

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