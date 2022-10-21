Первые турникеты СКУД уже начали устанавливать в корпусах С и S. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

На входах в корпуса Дальневосточного Федерального университета установят сканеры лиц, турникеты и увеличат арочные рамки. Новую систему контроля и управления доступом (СКУД) обустроят в корпусах A, B, C, D, E, F, G и S к концу декабря 2022 года, ее полноценный запуск состоится в январе 2023 года. Об этом «КП – Владивосток» рассказали в пресс-службе вуза.

Первые турникеты СКУД уже начали устанавливать в корпусах С и S. Пройти через них можно, используя пропуск с QR-кодом, либо с помощью технологий биометрической идентификации. Далее система распространятся на остальные постройки, где также заменят стационарные арочные рамки на более широкие.

По словам проректора по управлению кампусом ДВФУ Максима Ведяшкина, нововведения повысят пропускную способность вуза и безопасность для его сотрудников и студентов.

– Новая система СКУД позволит повысить безопасность пребывания в университете студентов, сотрудников и гостей нашего учебного заведения. При разработке системы учтены все самые современные технологии идентификации посетителей, что повысит пропускную способность на входных группах учебно-административных корпусов

При этом отмечается, что штат работников охраны не сократится. Количество сотрудников службы безопасности останется прежним. Они будут заниматься предотвращением незаконного проникновения в кампус, осмотром крупногабаритных вещей и управлением системой контроля во время эвакуации.

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