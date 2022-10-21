Молодой водитель не справился с управлением и сбил самокатчика в Приморье

Парень выжил, но из-за травм был госпитализирован. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Страшная авария произошла 21 октября ночью во Владивостоке. Вылетел на тротуар и сбил самокатчика водитель Toyota AQUA. Трагедия произошла в районе улицы Воропаева, 6, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

По информации ведомства, водитель ехал со стороны улицы Спортивной на Светланскую, как вдруг машина вышла из управления. Автомобиль вылетел на трамвайные пути, а после на тротуар, где под его колесами оказался 32-летний самокатчик. Парень выжил, но из-за травм был госпитализирован.

Возраст водителя 31 год, на момент аварии его стаж составляет два года. Теперь на него завели административное дело из-за нарушения правил дорожного движения, повлекших причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24 КоАП РФ). Полицейские проводят проверку, но если вину мужчины докажут, то ему грозит штраф от 2500 до 5000 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до полутора лет.

Напомним, «Комсомольская правда» писала, что смертельное ДТП произошло на опасном участке в районе автовокзала во Владивостоке. Пьяный водитель микроавтобуса протаранил три автомобиля и сбил пешехода.

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