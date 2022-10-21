До десяти лет тюрьмы грозит приморцу за выращивание каннабиса

Больше 700 кустов каннабиса нашли у приморца. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Жителя Яковлевского района полицейские задержали по время профилактической операции «Мак-2022». Он выращивал коноплю в промышленных масштабах. Всю дурман-траву обнаружили на его участке, сообщили 21 октября в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что нашли 750 кустов запрещенных растений на территории частного дома на улице Колхозной села Старосысоевка. Профессионалы провели экспертизу и выяснили, «травой» является каннабис, массой около 1,6 килограммов. Обнаружили у хозяина дома еще 5,080 граммов гашишного масла и 772 грамма марихуаны. Однако 50-летний мужчина отметил, что все вышеперечисленное он хранил для личных нужд, а не продажи.

Все наркотические вещества изъяли специалисты. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Все наркосодержащие вещества у приморца изъяли. В полиции на него завели сразу несколько уголовных дел за преступления: незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенное в особо крупном размере (пункт «в» части 2 статья 231), а также приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 2 статья 228).

Мужчина рассказал, что выращивал растения не для продажи. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Во время расследования избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что житель Приморья вырастил на своем огороде почти 500 кустов конопли.

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