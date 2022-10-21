Спортсмены шестого турнира IPFC из Франции и других стран прилетели во Владивосток

Чемпионат пройдет во Владивостокском Государственном цирке. Фото: София АНУФРИЕВА.

Во Владивосток прибыли участники шестого Международного Профессионального Бойцовского чемпионата IPFC 6. Среди них специальные гости турнира: чемпион мира по версии ONE Championship 2019 года Алаверди Рамазанов и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Перед началом спортивных состязаний прошла пресс-конференция со спортсменами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На чемпионат приехали спортсмены не только из России. Фото: София АНУФРИЕВА.

– Третий раз приезжаю во Владивосток, всегда очень тепло принимают. Для меня этот турнир большое событие. Я рад, что оказался на этом большом празднике спорта. Сейчас как никогда важно проводить такие турниры, – поприветствовал приморцев Роман Власов.

Роман Власов пообщался с журналистами. Фото: София АНУФРИЕВА.

На пресс-конференции все желающие задали свои вопросы борцам. Больше всего всех интересовал вопрос, волнуются ли участники перед схваткой.

Присутствующие задавали спортсменам свои вопросы. Фото: София АНУФРИЕВА.

– В любом виде спорта всегда важны стойка, локти или колени. Я дерусь всю жизнь с 6-7 лет, поэтому я готов к любым правилам, – поделился боец в стиле Комбат Про Эркин Пратов.

После пресс-конференции прошли два обязательных предматчевых этапа: взвешивание и дуэль взглядов. Несмотря на то, что борьба – жестокий вид спорта, между участниками чувствовался особый братский настрой.

Один из важных предматчевых этапов - дуэль взглядов. Фото: София АНУФРИЕВА.

Сам чемпионат состоится 21 октября в 19:00 во Владивостокском Государственном цирке. За победу сразятся бойцы смешанных единоборств, карате, ММА. Зрители смогут поболеть за чемпиона России среди профессионалов по версии K1XPRO, серебряного призера чемпионата России по кикбоксингу Андрея Елина и за других известных спортсменов из Франции, Белоруссии, Таиланда и стран бывшего СНГ.

Омар Самб и Андрей Елин. Фото: София АНУФРИЕВА.

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