Приморца, не поверившего угрозам подруги, избили трое мужчин ради денег

Женщина требовала 800 тысяч. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уголовное дело завели на женщину и троих мужчин в Большом Камне. Группа подозревается в вымогательстве в особо крупном размере по предварительному сговору с применением насилия (пункты «а,в,г», части 2, статьи 163 УК РФ).

По версии Следственного комитета РФ по Приморскому краю, все произошло в период с декабря 2021 года по август 2022 года. В ведомстве считают, что 40-летняя подозреваемая требовала отдать 800 тысяч рублей от своего знакомого. Женщина неоднократно угрожала избить мужчину и даже превратила слова в действия – при этом в ведомстве не уточняют, почему фигурантка дела так нагло требовала большие деньги. Осуществили план подозреваемой трое ее сообщников. Группировка избила мужчину, нанесла несколько жестоких ударов в голову и по телу.

Наказание по вменяемой статье серьезно. До семи лет смотреть на «небо в клеточку» будут соучастники преступления, если их вину докажут. Сотрудники полиции выясняют, не связана ли группа с другими схожими эпизодами.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивостока» писала, что королю известнейшей на Дальнем Востоке ОПГ добавили уголовных статей.

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