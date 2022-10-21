В Приморском крае завершились общественные обсуждения бюджета на ближайшую трехлетку

Председатель правительства Приморья Вера Щербина. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Завершился пятый и последний день общественных обсуждений бюджета Приморья на ближайшую трёхлетку. По словам первого вице-губернатора и председателя правительства региона Веры Щербиной, слушания коснулись важных отраслей, среди которых – здравоохранение. Финансирование медицины в крае будет формироваться с учетом мнения местных жителей и их предложений. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

На коротком брифинге Вера Щербина рассказала журналистам, что правительству крайне важно услышать предложения простых людей при планировании бюджета. Наравне депутатами и чиновниками в мероприятии приняло участие 25 тысяч приморцев, включая муниципалитеты.

– Я считаю, что общественные слушание удались, поскольку в них участвовали простые жители из разных уголков края. Они представляли профсоюзы ветеранов, пенсионеров, женского и других движений. <…> Качество этих слушаний меняется каждый год. Если раньше люди говорили, что вообще невозможно получить, например, никакой медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, потому что не хватает специалистов, то сейчас таких вопросов поступает меньше. С гражданами работают выездные бригады с высококвалифицированными кадрами.

Вице-губернатор отметила, людей сильно интересуют вопросы, связанные с медициной. Например, сегодня были подняты вопросы высокотехнологичной медпомощи. Среди них пересадка печени, которую недавно провели в Приморье, и пересадка почек.

Многие достижения в области здравоохранения стали доступны благодаря реализации в регионе программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы. На развитие медицины в 2023 году заложено 27 миллиардов 420 миллионов рублей. Так, на модернизацию первичного звена, в том числе на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, заготовлен 1 миллиард 693 миллиона рублей, на обеспечение деятельности краевых госучреждений – 6 миллиардов 633 миллиона, на лекарственными препаратами для льготников – 1 миллиард 867 миллионов, на уплату страховых взносов и обязательное медицинское страхование – 13 миллиардов 678 миллионов.

В целом

– Мы рассматривали все отрасли: транспорт, дороги, ЖКХ, культура, социальная политика. По последнему пункту в прошлом году поступало много жалоб. Но сегодня люди интересуются новыми производствами для инвалидов в Приморье. Мы однозначно будем развивать эту индустрию. К примеру, в регионе уже разработаны трости, которые край может выпускать самостоятельно. Мы обязательно поддержим инвесторов в этом направлении, – подчеркнула вице-губернатор.

Также местные жители выступили с предложениями, касающимися спорта. Участники слушаний обсуждали массовый и детский спорт. Вера Щербина добавила, что недавно в Приморье с подачи губернатора Олега Кожемяко начала развиваться лыжная отрасль.

– Открытость бюджета – это когда власть советуется с народом. Поэтому бюджет мы называем народным, ведь именно с ним он согласован. <…> Предварительно доход региона составил в этом году составил 132 миллиарда рублей. Об остальном объеме финансовой помощи на федеральном уровне мы сообщим к концу ноября.

Вера Щербина отметила, что при формировании бюджета на следующие годы будет учтен конкурс «Твой проект». Недавно вице-губернатор посетила Дальнереченск, где построили новый сквер благодаря участию в акции.

После слушаний состоится подведение итогов. На них рассмотрят предложения местных жителей, которые затем будут учтены в проекте бюджета. Впоследствии проект поступит в законодательное собрание Приморья для последующего утверждения.

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